Tuchel: «Lukaku in dubbio, anche Havertz non sta bene. Vogliamo vincere, ma senza correre rischi»

Il tecnico del Chelsea in conferenza: «Jorginho ha avuto un problema a Leicester, Kovacic è out. Se resteremo intrappolati nel pareggio cercheremo i tre punti»

Il tecnico del Chelsea, avversaria di Champions della Juve, domani, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sui presenti e gli assenti in campo nell’importante match europeo. La Juventus ha diversi indisponibili, come comunicato da Allegri alla stampa, ma anche il Chelsea ha le sue difficoltà, a partire da Lukaku.

“Non sono sicuro di portarlo, devo parlare con i medici prima di decidere. Non c’è solo il problema Lukaku. Jorginho ha avuto un problema a Leicester, Kovacic è out e anche Havertz non sta troppo bene. Noi vogliamo vincere, ma senza correre rischi. Se la partita dovesse restare intrappolata nel pareggio, cercheremo i tre punti, ma senza correre rischi inutili”.

A Tuchel è stato chiesto anche di commentare l’esonero di Solskjaer, ma ha dribblato la domanda:

“Ho la testa nel Chelsea e nelle nostre cose. Posso solo dire che, per quanto mi riguarda, non esiste un posto migliore di questo per allenare. Sono fortunato a stare qui, per me è un luogo perfetto”.