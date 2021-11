Tare: «La Lazio sa cosa mettere in campo in partite come questa, faremo una grande gara»

A Dazn: “Abbiamo cambiato modulo dopo 5 anni, in estate ci sono stati sei innesti, altrettanti ci saranno nella prossima estate. L’importante è che la squadra abbia assimilato l’idea di Sarri”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Lazio-Juventus.

“Sono partite che la squadra è consapevole contro chi gioca e cosa deve mettere in campo. Penso che faremo una grande gara anche stasera, vedendo le ultime partite prima della sosta”.

Quanto è difficile aggiungere nuova qualità in questa squadra? Nei prossimi anni si potrebbe allungare come qualità in rosa?

“E’ difficile vincere. Il problema è che abbiamo cambiato modulo dopo cinque anni, abbiamo fatto un progetto in estate con sei innesti, altrettanti ci saranno nella prossima estate. La cosa più importante è che la squadra abbia assimilato l’idea di Sarri. Quanto fatto nelle ultime partite ci fa ben sperare. L’importante è avere gli equilibri e i giocatori giusti. Quando vinci li hai e quando non vinci non li hai però in questo momento serve la continuità di risultati”.

Cosa ha trovato Sarri alla Lazio che non ha trovato alla Juve?

“E’ una domanda provocatoria. Non vorrei rispondere. Ha toccato con mano il nostro ambiente e ci piacerebbe a noi e a lui di andare avanti insieme”.

Hai in mente qualcos’altro che possa aumentare ancora questa capacità di vincere?

“L’idea è sempre di avere la possibilità di inserire uno o due giocatori di livello molto alto ogni anno perché aiuterebbe la crescita di una squadra”.