Szczesny: «Abbiamo fatto una gara tragica, inaccettabile». Allegri: «Non sono arrabbiato coi ragazzi»

Dopo la sconfitta contro il Chelsea in Champions, è arrivato lo sfogo del portiere della Juventus, Szczesny, avvilito dal risultato. Molto dure le sue parole.

« Abbiamo fatto una gara tragica . Purtroppo si è vista la differenza tra le due squadre, che è stata netta: loro sono i migliori d’Europa e noi non siamo stati capaci a sfidarli. Fa molto male, accettare di perdere così non mi va. Abbiamo sbagliato tutta la partita, anche nel secondo tempo eravamo troppo passivi. È una sconfitta inaccettabile, difficile da spiegare ».

Più morbido l’allenatore, Massimiliano Allegri:

«Dispiace aver preso quattro gol, ma l’obiettivo qualificazione è stato raggiunto il Chelsea è una squadra di livello europeo, è campione d’Europa sta bene fisicamente, ha grande tecnica, non doveva dimostrare che squadra fosse. Abbiamo fatto una grande gara all’andata, attenti per 90 minuti alla fase difensiva: stavolta abbiamo fatto un buon primo tempo, del quale sono contento, e poi abbiamo mollato. Dopo i due gol subiti, subentra la sfiducia e la partita è finita. Non sono arrabbiato con i ragazzi, dovevamo però giocare meglio nella ripresa. Scorie? No, ci vuole calma ed equilibrio e lavorare suo nostri liniti. Anche attraverso queste sconfitte miglioreremo».