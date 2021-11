Stanno pensando di allungare l’intervallo tra primo e secondo tempo a 25 minuti

L’idea è venuta alla Confederazione sudamericana e la discuterà anche l’Ifab: l’idea è sfruttare i minuti in più per vendere intrattenimento in stile Super Bowl

Non più un intervallo da 15 minuti, ma da 25. Per introdurre una finestra di intrattenimento in stile Super Bowl tra primo e secondo tempo. L’idea è venuta alla confederazione sudamericana, la Conmebol, ma ora ne discuterà anche l’Ifab, l’organo che cambia le regole del pallone.

L’ordine del giorno del prossimo incontro – scrive il Daily Mail – non menziona la Legge 7 – la sezione che specifica quanto può durare l’intervallo – ma il giornale inglese scrive che la cosa sarà discussa alla fine dell’incontro virtuale.