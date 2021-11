Sky Sports: i Glasgow Rangers scartano l’ipotesi Gattuso per sostituire Gerrard

Il club scozzese è in contatto con l’olandese Giovanni van Bronckhorst, non sull’ex tecnico del Napoli, che è un’opzione scartata

Secondo quanto riferisce Sky Sports News, Gennaro Gattuso non andrà ad allenare nemmeno i Glasgow Rangers, Il club scozzese, a cui era stato inizialmente accostato il nome dell’ex tecnico del Napoli, sta chiudendo con l’olandese Giovanni van Bronckhorst, con il quale ci sono stati contatti positivi nelle ultime ore. Se non dovesse andare in porto la trattativa, gli scozzesi dirotteranno il loro interesse su altri nomi, ma non su quello di Gattuso, che è un’opzione già scartata dalla dirigenza del club.

“Giovanni van Bronckhorst, 46 anni, ha tenuto tenuto colloqui positivi a Londra sabato mattina, come i suoi rappresentanti hanno riferito a Sky Sports News. Derek McInnes e Gennaro Gattuso non sono opzioni prese in considerazione dal club in cerca di successore di Steven Gerrard”.