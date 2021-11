Sinner: «Non è stato facile lasciare famiglia e amici a 13 anni. Ci temiamo in contatto con Fortnite» 

La Stampa intervista Jannik Sinner: a vent’anni è il più giovane italiano ad essere classificato tra i primi 10 al mondo, il quarto azzurro a giocare le Atp Finals dopo Panatta, Barazzutti e Berrettini.

Le Finals erano l’obiettivo di quest’anno?

«Mi avvicinavo e mi allontanavo. Non volevo che diventassero un’ossessione ma direi una bugia se dicessi che non ci pensavo. Matteo è stato molto sfortunato, ma sarei entrato comunque per il ritiro di Tsitsipas».

Quando ha capito che avrebbe giocato?

«Con Matteo ci siamo incrociati ma non avevo il coraggio di chiedergli come stava. Poi mi è arrivato il suo bellissimo messaggio: «scaldati, in bocca al lupo, e divertiti». Mi ha dato una spinta in più. In campo serve un mix fra divertimento e concentrazione per dare il meglio».