Si tuffa per non stoppare il tiro di Brozovic: Barella inventa il “coccodrillo” d’attacco (VIDEO)

La mossa del centrocampista dell’Inter che ha favorito il vantaggio dell’Inter contro lo Sheriff è diventata virale

Quando ha visto che Brozovic stava caricando il tiro, non ci ha pensato due volte. L’istinto ha guidato Niccolò Barella: s’è tuffato a terra, cercando di sottrarsi alla traiettoria di un potenziale gol. Il centrocampista dell’Inter è scomparso, aderendo al prato, mentre il pallone volava più alto verso la rete dello Sheriff regalando il vantaggio nerazzurro nella gara di Champions. Il tutto di Barella è immediatamente diventato virale sui social: una specie di “coccodrillo” (la mossa del giocatore che si sdraia sotto la barriera per coprire il salto dei compagni). Ma in attacco.