De Zerbi: “Berardi è come me: non è un arrivista, ha anteposto il divertimento alla carriera”

Roberto De Zerbi, nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dei suoi ex giocatori del Sassuolo che sono diventati campioni d’Europa con la Nazionale.

Berardi aveva soltanto bisogno di rimettersi in carreggiata. Lui ha anteposto il divertimento alla carriera come me, non è un arrivista. Credo che non gli sia mai capitata l’occasione giusta, la situazione in cui sentirsi a suo agio.

Locatelli è prontissimo, per la Juve e per un grande club europeo perché incarna tutto quello che un centrocampista deve essere oggi: è bravo nella costruzione e a inserirsi, dà quantità, in tre anni non gli ho visto perdere un contrasto. Ha personalità da vendere, è intelligente tatticamente, si presta a qualsiasi tipo di calcio.