Rientrati anche Anguissa e Ospina, il Napoli è quasi al completo

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive ed esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Ounas ha svolto terapie. Anguissa e Ospina sono rientrati dagli impegni con le Nazionali.