Quando c’è un allenatore si vince anche senza Anguissa, Osimhen e settimana tipo

Napoli e il Napoli hanno finalmente un allenatore all’altezza di Napoli e del Napoli. Un allenatore che non piange, che non sta lì a imbonire con dichiarazioni che attecchiscono nella platea naturalmente incline al vittimismo.

Domenica 28 novembre 2021, la giornata in cui il Napoli rifila una severa lezione alla Lazio di Sarri nonché al corpaccione populista del tifo napoletano. Quando si ha un allenatore in panchina, e Spalletti è un signor allenatore, le squadre reggono e si vedono anche quando mancano giocatori fondamentali. Il Napoli ha letteralmente annichilito la Lazio 4-0 e lo ha fatto senza Osimhen, senza Anguissa (volendo, anche senza Politano), senza la settimana tipo.

Il Napoli ha dimostrato di essere squadra. Senza due tra i suoi uomini migliori. Pur avendo giocato in coppa in settimana. Ed è una squadra che non tira mai la gamba. Non lo ha fatto nemmeno a Milano contro l’Inter, anche se per un’ora è parsa una squadra stranamente timida.

In meno di un anno siamo passati da Napoli-Spezia 1-2 senza Osimhen, a Napoli-Lazio 4-0 senza Osimhen e Anguissa. È un’altra vita.

