Premier League, Burnley-Tottenham rinviata per una bufera di neve

Lo stadio della cittadina della contea del Lancashire è impraticabile. La gara era valida per la 13esima giornata di Premier League

Burnley-Tottenham è stata rinviata per una violenta bufera di neve che si è abbattuta sulla cittadina della contea del Lancashire. La gara, valida per la 13esima giornata di Premier League, avrebbe visto contrapposte la squadra di casa e il Tottenham di Antonio Conte. Sky Sport pubblica delle foto abbastanza emblematiche di quanto sta accadendo allo stadio, tanto da rendere assolutamente impraticabile il campo e non disputabile la partita.

Intanto in Premier League rinviata Burnley-Tottenham perchè le condizioni ricordavano troppo il Galatasaray.#BURTOT @delinquentweet pic.twitter.com/W9QT7teST9 — Alessandro F. 🎗️ (@Sandrino_14) November 28, 2021

