Pallone d’oro, per Pedrerol ha vinto di nuovo Messi: Lewandowski è terzo, Benzema secondo

Il giornalista spagnolo ha rivelato il podio. Fuori Jorginho e gli altri candidati italiani

Si avvicina il 29 novembre. Tra pochi giorni, a Parigi, France Football assegnerà il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio.

Pedrerol, giornalista spagnolo, ha rivelato scottanti anticipazioni: sarebbe di nuovo Messi – con la vittoria della Coppa America – il più forte dell’anno. Seguirebbe Benzema. Solo terzo posto per Lewandowski. Il polacco era considerato favorito. Non ha vinto competizioni europee, ma il Bayern aveva vinto la Champions la stagione precedente, quando il riconoscimento non è stato assegnato. E le medie gol di Lewa sono rimaste – tuttora – su livelli strepitosi.

Fuori dal podio, stando a quanto riferisce Pedrerol, Jorginho, Chiellini, Donnarumma e gli altri candidati italiani, entrati prepotentemente nel novero dopo la vittoria dell’Europeo degli azzurri.

