Nuovo ordine Xavi, Piqué non potrà presentare la “sua” Coppa Davis

Nuovo corso nello spogliatoio del Barca, regole più stringenti. Ne fa le spese il capitano-imprenditore

Ora c’è Xavi Hernández. E al Barcellona si cambia aria. Il nuovo allenatore del Barça ha imposto un nuovo decalogo di comportamento all’interno dello spogliatoio blaugrana, per dare una stretta alle attività extra-sportive dei giocatori. Uno dei primi a essere toccato dal nuovo regolamento interno è Gerard Piqué, è calciatore sì, ma anche imprenditore di successo. La sua Kosmos tra le altre cose organizza la Coppa Davis di tennis.

Piqué approfittando della pausa per la nazionale aveva programmato di recarsi a Madrid per promuovere la Coppa Davis e assistere a ‘El Hormiguero’. Dovrà rinunciare. Xavi ha detto no.

Sarà la prima volta che Gerard Piqué non parteciperà a una cerimonia di presentazione della Coppa Davis. Piqué tra l’altro è ancora infortunato e non ha partecipato al primo allenamento di Xavi da allenatore.