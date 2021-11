Napoli-Torino, 11 Daspo per violazioni sugli spalti in Curva B

Denunciati in 11 per aver scavalcato dal settore inferiore della Curva B a quello superiore in violazione del regolamento dello stadio

Continuano le misure drastiche da parte della Questura per le infrazioni commesse dai tifosi in curva. Per quanto riguarda l’ultima partita giocata dal Napoli in casa, contro il Torino, lo scorso 17 ottobre, sono state denunciate 11 persone per aver scavalcato dal settore inferiore della Curva a quello superiore. La Questura fa sapere che sono state avviate le procedure per l’emissione del Daspo.

Con riferimento all’incontro Napoli-Torino del 17 ottobre la questura di Napoli annuncia: denunciate 11 persone per scavalcamento dal settore inferiore della Curva B a quello superiore. Nei loro confronti è stata anche avviata la procedura per l’emissione del Daspo.