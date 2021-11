Napoli, Ounas è di nuovo infortunato: elongazione del muscolo retto femorale sinistro

Il report dell’allenamento: Manolas, in via di recupero, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Malcuit è tornato in gruppo.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro su palle inattive, esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Malcuit ha svolto l’intera seduta in gruppo. Manolas ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens, Osimhen e Ounas sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Quest’ultimo in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro.