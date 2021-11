Napoli, i convocati per il Sassuolo: tornano Politano e Ounas, out Manolas

Confermata l’assenza di Manolas che ha una gastroenterite. Rientro lampo per Politano, che si è negativizzato ieri ma che parte col gruppo

Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani (ore 20:45) a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Confermata l’assenza di Manolas per gastroenterite, sono rientrati Politano – guarito dal Covid – e Ounas, che ha superato i problemi muscolari che ha avuto al rientro dalla sosta per le Nazionali.