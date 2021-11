Mourinho mostra i rigori di Veretout e Dybala: «indovinate quali dei due hanno fatto ribattere?»

Ha postato su Instagram due foto: il rigore sbagliato da Dybala in Champions – l’arbitro ha fatto ribattere – e il rigore sbagliato da Veretout in Juve-Roma (Orsato non ha fatto ripetere)

Fa discutere, come sempre, José Mourinho.

In polemica con gli arbitri (da qualche settimana) e con la Juventus (da sempre), ha postato sul suo account Instagram la foto del rigore sbagliato da Dybala ieri in Champions – rigore che l’arbitro spagnolo Hernandez ha fatto ribattere perché c’erano calciatori dello Zenit in area – e di quello sbagliato da Veretout nella partita di campionato tra la stessa Juventus e la sua Roma.

Le foto sono praticamente identiche: anche nel caso di Veretout ci sarebbero stati gli estremi per ribattere ma Orsato (che già aveva commesso l’errore di fischiare il rigore prima che Abraham segnasse, non applicando la regola del vantaggio) non ha visto nulla.

Sibillina la descrizione: «indovinate quale dei due rigori è stato ribattuto e quale no».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)