Mourinho: «L’abbraccio con Felix? Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe, è venuto a ricordarmelo»

«Costano 800 euro. In mattinata le comprerò. Mi ha impressionato la sua freddezza davanti alla porta. Mi ha colpito la sua umiltà, spesso i ragazzi pensano di sapere tutto».

La folle mossa di Mourinho, che contro il Genoa ha inserito a sorpresa il giovane Felix, è valsa alla Roma la vittoria della partita serale della domenica. Dopo il gol, Felix è corso dall’allenatore e i due si sono stretti in un fortissimo abbraccio. Nel post partita l’allenatore della Roma ne ha parlato alla stampa.

«Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe che costano tanto, 800 euro, non posso dire la marca. Ed è venuto a dirmi di non dimenticarlo. In mattinata le comprerò, poi nel pomeriggio gioca la Primavera e mi dispiace per mister De Rossi ma Felix non giocherà con loro».

Sulla partita:

«Primo tempo bloccato ma con qualità di gioco e dominio, mancava verticalità, ma siamo sempre stati in controllo e in possesso palla. Tanti hanno giocato bene, ma Mkhitaryan ha fatto una partita fantastica. È stato il migliore in campo. Nel secondo tempo loro si sono abbassati ancora di più e c’era meno spazio, ho pensato che Felix, avendo un profilo diverso, potesse aiutarci. Per questo è entrato anche con Cagliari e Milan, ho immaginato che col suo fisico potesse aiutarci e infatti ha creato difficoltà, lo stesso è accaduto a Marassi. La squadra ha giocato bene».

Mou ha scoperto Felix nella Primavera.

«La Primavera lavora vicino a noi nel campo sintetico, non abbiamo tanti campi naturali e questo è un handicap per la crescita. Lui è venuto da noi dall’inizio della stagione. Mi ha impressionato la sua freddezza davanti alla porta, non è tecnicamente un fenomeno, ma è freddo. Mi ha colpito anche la sua umiltà. Qualche volta nelle nuove generazioni incontri ragazzi che non hanno umiltà e pensano di sapere tutto, lui invece vuole imparare e ha un’evoluzione fantastica».