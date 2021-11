Messaggero: gelo Mourinho-Pinto? La Roma nega: «Mou si riferiva alle frasi di Conte»

Ieri il tecnico ha dribblato la domanda sulla necessità di avere pazienza nella costruzione di una squadra competitiva, come detto dal general manager in un’intervista

Ieri, in conferenza stampa, José Mourinho ha dribblato una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se avrebbe avuto la stessa pazienza di Conte al Tottenham. Lo Special One ha chiesto di fargli un’altra domanda, con una eloquente espressione del viso: un sorriso che mostrava evidentemente di non aver gradito il quesito. Il Messaggero oggi riporta la versione della Roma, che, scrive il quotidiano, ha chiarito che non c’è alcuna frizione tra il tecnico giallorosso e il general manager Pinto, tirato in ballo dai giornalisti per le sue dichiarazioni dei giorni scorsi. Mourinho ce l’aveva con Conte, non con lui.

“Si picca un po’, Mou, quando gli viene chiesto conto delle parole del gm Tiago Pinto e se avrà pazienza vista l’impossibilità di costruire un instant team: risponde con un secco «prossima domanda». La società precisa che non c’era alcun intento polemico nei suoi confronti: «Si riferiva infatti a frasi dette da Antonio Conte, ora al Tottenham»”.