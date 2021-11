Marotta: «Rigorini? Il regolamento è fatto da gente che non conosce il calcio. L’Ifab è un organo vetusto»

Intervistato da Radio 1 nel corso di Radio Anch’io Sport, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato le recenti polemiche sui “rigorini” e sul Var.

“Il regolamento risulta un po’ ambiguo, va rivisto continuamente alla luce della velocità in campo. Ma il regolamento viene dettato da un organismo vetusto che è l’Ifab, composto da molti rappresentanti del calcio anglosassone, e le regole sono frutto di decisioni di gente che non conosce fino in fondo le dinamiche del campo. Non è facile cambiarlo. La speranza è Collina, nella sua posizione di coordinamento, per mitigare gli scompensi che ci sono. Il Var non è sufficiente per debellare tutti gli errori, ci sono state modifiche regolamentari. Ma la tecnologia va sfruttata nel migliore dei modi. Deve dare certezza all’arbitro in campo”.