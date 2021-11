95 minuti a reggere un ritmo snervante di una squadra che, uomo contro uomo, non badava che a calciare erba e caviglie è da cogliere in maniera positiva.

🙄Ayroldi conquista Fuorigrotta. Terrà corsi di formazione per gli aspiranti parcheggiatori abusivi. Fischi a caso, quanto è scarso!

😑Che il Verona non fosse venuto a Napoli a giocare a calcio lo si sapeva ma non poteva immaginarsi Barak di trovare Mario Rui in versione Hello Spank…Si è accartocciato contro ogni legge fisica…

❗Possiamo fare a meno di tutti ma non di Kalidou. L’uomo che impone il silenzio agli altri e fa alzare la voce ai suoi. Comandante!

🚩Giò Giò pareggia e corre verso una curva finalmente semi piena. Una liberazione…

🙃95 minuti a reggere un ritmo snervante di una squadra che, uomo contro uomo, non badava che a calciare erba e caviglie è da cogliere in maniera positiva. Siamo tosti!

❤90 minuti di personalità, di letture, di assoluta sicurezza. Juan Jesus merita un plauso grande quanto il rigore non fischiato su Osimhen convertito in ammonizione per il nostro Victor.

💪Dodici partite, Dieci vittorie e due pareggi. Non ci leviamo dalla spalla la scimmia Verona. Potevamo fare di più, certo ma noi siamo il Napoli e certe volte bisogna ricordarsi che per vincere non occorre solo essere in campo più forti bisogna sfondare le porte.

Sempre e Comunque Forza Napoli ❤