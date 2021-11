Leonardo: «Messi gioca più con l’Argentina che con il Psg»

La convocazione dell’argentino fa infuriare il club parigino-qatariota: «queste situazioni dovrebbero essere definite da una normativa Fifa». Messi ha saltato gli ultimi due match col Psg

Leonardo, direttore sportivo del Psg, non ha gradito la convocazione di Messi in Nazionale. L’ex fuoriclasse del Barcellona ha saltato gli ultimi due match del Psg per un infortunio al ginocchio sinistro. Eppure il ct Scaloni lo ha chiamato per giocare le gare di qualificazione mondiale contro Uruguay e Brasile il 13 e il 17 novembre.

Non siamo d’accordo a lasciar andare un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa Fifa. Nei primi due mesi al Psg, ha trascorso più tempo in nazionale che con noi. Adesso è di nuovo in Nazionale nonostante il problema muscolare.

In effetti, in stagione Messi ha giocato 450 minuti con l’Argentina e 595 minuti col Psg.