Le Parisien: Sergio Ramos ancora infortunato, il Psg pensa alla rescissione

Il difensore spagnolo non è mai sceso in campo da quando è in Francia, alle prese con diversi problemi fisici

Sergio Ramos è stato uno dei grandi colpi del mercato estivo del Paris Saint-Germain, ma ad oggi non è ancora sceso in campo a causa di diversi problemi fisici (un infortunio al polpaccio dopo l’operazione al ginocchio). Una situazione che ha dato tanto da parlare in Francia, al punto che secondo Le Parisien il club starebbe valutando l’idea di una rescissione contrattuale.

Non è un problema urgente per la società ma pare che sia stato riconosciuto un errore nell’acquisto del calciatore. Leonardo ieri ha cercato di ridimensionare il problema, dando la colpa al clamore mediatico ingiustificato, ma nel frattempo Sergio Ramos continua a seguire una preparazione individuale.