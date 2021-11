L’aumento di capitale non piace alla Borsa: la Juventus oggi vale 65 milioni meno di ieri

Il titolo del club ha chiuso la sua giornata a Piazza Affari ai minimi da metà marzo 2020: in calo del 7,27%

Il via libera definitivo del consiglio di amministrazione della Juventus all’aumento di capitale da 400 milioni di euro è costato ai bianconeri una perdita di valore di 65 milioni di euro in un solo giorno. Il titolo del club bianconero ha chiuso la sua giornata in Borsa ai minimi da metà marzo 2020: in calo del 7,27% a 0,6310 euro.

Nel corso della seduta – scrive Calcio e Finanza – le azioni della società bianconera avevano raggiunto un minimo in mattinata di 0,6075 euro ad azione, in calo del 10,73%. La capitalizzazione è scesa di circa 65 milioni, passando da 905 a 839 milioni di euro.