La Verità: la Procura di Torino ha chiesto a quella di Perugia le intercettazioni di Paratici sul caso Suarez

Secondo quanto scrive La Verità, la Procura di Torino ha chiesto a quella di Perugia copia delle intercettazioni telefoniche riguardanti il caso Suarez.

“La Procura di Torino, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto ai colleghi di Perugia la copia delle intercettazioni telefoniche riguardanti l’ex amministratore delegato dei bianconeri, Fabio Paratici, considerato la «mente» (forse il termine è eccessivo…) di quell’intreccio di plusvalenze che hanno «ingolfato» – è un termine usato nelle intercettazioni – la situazione amministrativa della Juventus”.

“Evidentemente il telefono di Paratici racchiudeva anche altri tipi di conversazioni, non pertinenti con quella indagine, e ora i pm torinesi vogliono vedere se in quei tabulati ci sono – come probabile – anche elementi utili per integrare l’inchiesta in corso”.