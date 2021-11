La Nigeria ha convocato Osimhen per le qualificazioni mondiali a novembre

L’attaccante del Napoli è attualmente infortunato ma è stato convocato dal ct Rohr per i prossimi impegni della nazionale nigeriana contro Liberia e Capo Verde

Nonostante la contrattura al polpaccio, il ct della Nigeria Rohr ha deciso di non rinunciare a Victor Osimhen e l’ha inserito nella lista dei convocati per le prossime partite della nazionale, che sarà impegnata il 13 novembre contro la Liberia e il 16 contro Capo Verde. Si tratta di partite valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Da capire se il centravanti del Napoli risponderà alla convocazione. Probabilmente dipenderà dall’evolversi della situazione relativa al suo fastidio muscolare. Spalletti, dopo Salernitana-Napoli, aveva riferito che Osimhen potrebbe recuperare già per la sfida al Verona prevista domenica allo Stadio Maradona.