La maglia «Maradona Game» è già sold out sul web store del Napoli

Il prezzo di 150 euro, che qualcuno aveva definito esagerato, non ha frenato gli acquisti

Qualche critica di troppo e lo strascico delle polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Diego jr., eppure la maglia che il Napoli ha dedicato a Maradona, che gli azzurri indosseranno a breve in campo contro il Verona, è già sold out sullo store ufficiale. Nonostante il prezzo di 150 euro che qualcuno aveva definito esagerato.

Il Napoli aveva comunicato che sarebbero stati messe in commercio 1926 esemplari per ognuna delle tre maglie: la «Maradona Game» – così si chiama – sarà infatti disponibile in tre colori.

Ancora possibile l’acquisto su Amazon.