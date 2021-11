Il Napoli sui social: «Ho visto Maradona». Nuova maglia in vista?

Il post improvviso del Napoli sui social scatena la fantasia dei tifosi.

«Ho visto Maradona…». Scritta azzurra su sfondo nero.

Qualche giorno fa era infatti circolata sui social network una foto di Lozano in posa con una maglia «speciale», che Napoli e EA7 avrebbero dedicato alla memoria del Pibe de Oro.

Sulla maglia bianca campeggia il volto di Maradona, stilizzato come nei quadri dell’artista napoletano Giuseppe Klain.

Sulla vicenda era intervenuto anche Diego jr, il figlio napoletano del campione argentino, dicendosi pronto ad agire legalmente in caso di utilizzo improprio dell’immagine di suo padre.

Non è stata autorizzata, siamo sconcertati. Ho scoperto la foto dai social, ma non ho sentito il Napoli. Di sicuro faremo un’azione legale perché noi figli siamo gli unici proprietari dei diritti di immagine di Maradona. A me non dispiacerebbe nemmeno che si facesse qualcosa, ma basta parlarne con le persone giuste: cioè noi