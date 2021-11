Juve, ritiro sospeso dopo la vittoria in Champions. Allegri: «Faccio l’allenatore, non il cane da guardia»

La Juventus sospende il ritiro dopo la vittoria in Champions contro lo Zenit, ieri sera. La squadra avrebbe dovuto restare chiusa alla Continassa fino a sabato, giorno della partita contro la Fiorentina, e invece è stata “rilasciata” per buona condotta. Lo scrive La Stampa.

“Dopo il bastone, ecco la carota. La netta vittoria sullo Zenit, con tanto di qualificazione agli ottavi in grande anticipo, regala due serate libere alla Juventus, che di fatto sospende momentaneamente il ritiro inaugurato dopo la sconfitta di Verona. Ieri sera i giocatori sono tornati a casa dopo la festa allo Stadium e oggi, dopo l’allenamento, non dormiranno alla Continassa. «Io faccio l’allenatore e non il cane da guardia – spiega Massimiliano Allegri con un sorriso dopo il 4-2 in Champions -: il riposo a casa è un piccolo premio, poi abbiamo due giorni per preparare la partita con la Fiorentina che sarà una sfida difficile: il nostro umore ora è buono, speriamo sia ancora migliore sabato sera»”.