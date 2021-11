Italia, Sirigu out per sintomi influenzali, è negativo al tampone rapido

Ha effettuato anche il tampone molecolare ed ora è in attesa dei risultati. Se tutto andrà bene, tornerà a Genova.

Arriva la notizia del motivo per cui Salvatore Sirigu è stato costretto a dare forfait per la sfida contro l’Irlanda del Nord degli azzurri di Mancini. Il portiere dell’Italia ha evidenziato dei leggeri sintomi influenzali, con un po’ di febbre. Sottoposto al tampone rapido è risultato negativo al Covid. Ha però effettuato anche il tampone molecolare, per avere maggiori certezze ed ora è in attesa dei risultati. Se tutto andrà bene, una volta spariti i sintomi, scrive Tuttomercatoweb.com, tornerà a Genova.

Non sono ore felici per l’Italia, alle prese con numerosissime defezioni e con forze e uomini decimati.