Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania

La partita di domenica 21 novembre allo stadio San Siro di Milano tra Inter e Napoli, sarà vietata ai tifosi residenti in Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione al club partenopeo. Questa la decisione che arriva dal prefetto milanese Renato Saccone, dopo che il comitato di analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta del 18 novembre 2021, ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita.

La decisione, arriva dopo i fatti tristemente noti del dicembre del 2018 quando, prima dello stesso match, il tifoso Daniele Belardinelli perse la vita durante alcuni scontri con gli ultras partenopei.

La decisione della Prefettura è dunque stata assunta con l’intento di ridurre al minimo “le occasioni di rischio connesse all’evento”.