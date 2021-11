Inter, Dzeko lascia il ritiro della Nazionale bosniaca

Non ha giocato contro la Finlandia, non lo farà nemmeno contro l’Ucraina. L’attaccante interista rientra a Milano per continuare il suo recupero

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, lascia il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Milano. Dzeko ha dovuto rinunciare alla partita di ieri della Bosnia contro la Finlandia per un risentimento muscolare rimediato dopo il derby di Milano. Ora salterà anche la sfida di martedì contro l’Ucraina. Lo riferisce Sky Sport, che aggiunge che già nella giornata di oggi il bosniaco farà rientro a Milano per proseguire il recupero con l’Inter.