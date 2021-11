Inter, infortunio muscolare alla coscia per Dzeko

Il comunicato della Bosnia: “la risonanza magnetica ha confermato un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia”

Brutte notizie per l’Inter, che deve fare i conti con l’infortunio del suo attaccante bosniaco, Edin Dzeko. Ieri è uscito dolorante dal derby contro il Milan, partito per la Bosnia per l’impegno in Nazionale, è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un problema muscolare. Questo il comunicato della Nazionale.

“Un gruppo si è allenato allo stadio Grbavica, mentre un altro ha fatto esercizi di stretching ed esercitazioni in palestra. Domani è previsto l’arrivo di Krunic. Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, la risonanza magnetica ha confermato un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia, e quindi segue un programma di terapia fisica”.