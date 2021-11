Il Giornale: la Lazio è sembrata un chierichetto imbambolato che porta il vassoio all’officiante

Due gol in 10 minuti, poi altri due e partita portata a casa. La vittoria del Napoli sulla Lazio è stata schiacciante. Ne scrive anche Riccardo Signori su Il Giornale.

“La Lazio ha assistito come un bravo chierichetto, perfino imbambolato, che porta il vassoio all’officiante: mollacciona in difesa, poco reattiva a centrocampo. In mezzora si è fatta soffocare sotto pioggia battente divenuta grandine e sotto quella pallonara che è stata grandine fin dall’inizio”.

“Invece il Napoli ha giocato come se le sue assenze, pesanti, avessero spinto gli altri al “si può dare di più”, che non fa mai male”.