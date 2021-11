Il giallo dell’orologio da 200.000 euro di Medvedev spartito alle Atp Finals: è stato magicamente restituito

Lo racconta La Stampa: il prezioso Bovet OttantaSei era “finito” in mano ad un addetto. Dopo la denuncia, è stato riconsegnato al tennista russo

Daniil Medvedev, il numero due al mondo del tennis, ha un orologio di cui esistono al mondo solo 86 esemplari, che costa quanto un appartamento: 200.000 euro circa. Se l’è tolto negli spogliatoi del Pala Alpitour di Torino per andare a giocare la finale (poi persa) delle Atp Finals. Quando è tornato l’orologio era sparito. Che fine aveva fatto il “Bovet OttantaSei”?

“Volatilizzato nonostante un sistema di vigilanza degno del caveau di una banca”, spiega La Stampa che racconta la storia. L’orologio “è magicamente riapparso ieri mattina al polso di un dirigente delle Atp che stava per salire su un aereo. Il suo nome è custodito come l’ultimo dei segreti di Fatima”.

Il manager l’ha riportato al giocatore russo. “E’ andata più o meno così – racconta La Stampa – ormai la notte era alta e i festeggiamenti erano in corso qualcuno s’è fatto avanti e ha detto «L’orologio del tennista me lo sono preso io». E come nella più classica delle catene e dei passaparola ‘Bovet OttantaSei’ ha fatto la strada al contrario. Di mano in mano”.

“Ma chi è l’uomo che s’è messo in tasca un appartamento? Dicono che sia un «addetto» anche se a cosa non viene specificato. E spiegano che lo aveva «trovato e l’aveva raccolto perché non andasse perso»”.