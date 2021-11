I Nas chiudono la cucina del Torino: nei frigo dell’Olimpico cibi scaduti e mal conservati

Su La Stampa. In quella cucina vengono preparati anche i pasti per i calciatori. I Carabinieri hanno trovato anche poca igiene nei locali

Nella cucina del stadio Olimpico Grande Torino tenevano cibi scaduti, mal conservati, etichettati non a norma. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas, durante un blitz. Le irregolarità, raccontate su La Stampa, finite sul tavolo del procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo, che fanno a pugni con uno dei marchi simbolo della ristorazione piemontese, «Gerla 1927». Il presidente della società, Roberto Munnia, è stato denunciato per detenzione e somministrazione ai clienti di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Insomma, hanno chiuso il servizio di ristorazione del Torino, che si occupa del catering delle aree hospitality nelle partite casalinghe dei granata, e cura anche i bar e i vari punti ristoro all’interno dello stadio. In quella cucina vengono preparati anche i pasti per i calciatori. Nei locali sono state riscontrate anche condizioni igieniche non adeguate.