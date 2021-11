Genoa, ufficiale l’esonero di Davide Ballardini

Il club ha comunicato la decisione con una nota, fatale il 2-2 di ieri con l’Empoli. Il nome più accreditato ora è Shevchenko

Il Genoa, con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, ha comunicato di aver sollevato dall’incarico Davide Ballardini in seguito al pareggio per 2-2 in casa dell’Empoli. Già circola il nome del sostituto, Andryi Shevchenko. Di seguito l’annuncio del Genoa.

Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati.