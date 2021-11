Gazzetta: l’Inter dà l’ultimatum a Brozovic. Entro dicembre o si decide il rinnovo o l’addio 

Il club teme che il giocatore stia ascoltando le offerte di Psg e Atletico Madrid. Non accetterà richieste da 6 milioni più bonus

Tra l’Inter e Brozovic siamo al dentro o fuori, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club non ha più intenzione di aspettare oltre per una risposta sul rinnovo, va tutto definito entro la fine dell’anno. La paura dell’Inter è che il giocatore si stia guardando intorno per capire se ha mercato. In particolare, sono due i club a non aver chiuso la porta di fronte ad un sondaggio: il Psg e l’Atletico Madrid. L’Inter non ci sta,

“Entro l’inizio del nuovo anno Marotta e Ausilio vogliono chiudere il discorso, con una firma o un divorzio annunciato per l’estate. Da escludere – ameno di offerte improbabili – la terza via, ovvero quella di una cessione del centrocampista a gennaio”. “Allora, il dentro o fuori: se la firma non sarà arrivata nei prossimi due mesi, sarà molto complicato che possa concretizzarsi più in là”. “L’Inter verificherà subito se la richiesta di Brozovic sarà da considerare fuori mercato, ovvero pari ai 6 milioni appena controfirmati da Lautaro. Se davvero così sarà, i margini per un nuovo contratto saranno pari a zero. Il club ha in testa un accordo diverso, un adeguamento minimo per un calciatore che già oggi, bonus compresi, viaggia sui 4 milioni di stipendio. Il club dovrebbe proporre a Brozovic la stessa tipologia di contratto offerta a Barella, ovvero un ingaggio a salire con partenza da 4,5 milioni”.