Gazzetta: la Serie A studia il calendario della prossima stagione, probabile l’inizio il 13 agosto

Ieri se ne è discusso in Consiglio di Lega, toccherà all’Assemblea decidere. Probabile fine nel we del 3-4 giugno. L’Aic vuole che a Natale non si giochi

La Serie a studia il calendario della prossima stagione, che sarà condizionato dal Mondiale in Qatar. Il Consiglio della Lega Serie A ne ha discusso ieri. L’ipotesi più accreditata, scrive la Gazzetta dello Sport, è quella della partenza delle gare il 13-14 agosto. Il 13 novembre ci sarà la pausa per il Mondiale, l’ultimo turno slitterebbe al 3-4 giugno. Toccherà all’assemblea discutere le date definitive.

Allo studio anche il boxing-day di Santo Stefano, che dovrebbe cadere, anche se l’AIC chiede si ricominci il campionato il 4 gennaio. La rosea riporta le parole del presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno:

«Ci deve essere uno spazio per consentire di recuperare. Guardate lo studio della FIFPro: i top player hanno giocato 70 partite a stagione, di queste gare in qualche caso ne abbiamo avute 50 con appena quattro giorni fra un match e l’altro. Alcuni calciatori hanno viaggiato per 90 mila chilometri in una stagione».