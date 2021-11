Gazzetta: caso plusvalenze Juve, la Procura Figc è al lavoro. Il club rischia dalla multa alla lieve penalizzazione

Sono questi i rischi in termini di codice sportivo, a meno che non si provi l’alterazione ai fini dell’iscrizione al campionato

La Gazzetta dello Sport scrive del caso plusvalenze Juventus. Anche la Procura Figc è già al lavoro, ma in casi simili si rischia una multa o una lieve penalizzazione, a meno che la giustizia sportiva non dimostri che le plusvalenze sospette sono state fatte per alterare l’iscrizione al campionato.

“Il rischio, in termini di codici sportivi, è quello di una multa o di una lieve penalizzazione. A meno che non si riesca a provare una “alterazione” ai fini dell’iscrizione al campionato, circostanza che porterebbe ovviamente a sanzioni più severe. Ma è un’ipotesi che sembrava lontana dopo le prime informazioni sull’apertura del fascicolo da parte della Procura Figc, che però – a quanto si legge nel comunicato – era già al corrente dell’indagine Prisma. Ora bisognerà vedere quali nuovi elementi si aggiungeranno con lo sviluppo sul piano penale. Quanto ai tempi, difficile dire quando si procederà. A volte la giustizia sportiva aspetta gli esiti dell’indagine di quella ordinaria, altre si muove parallelamente”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News