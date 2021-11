Gazzetta: Ancelotti spinge per avere Fabian Ruiz al Real Madrid

La valutazione del centrocampista è in calo perché si avvicina la scadenza (giugno 2023) e potrebbe ritrovare l’allenatore che lo volle al Napoli

Fabian Ruiz è un obiettivo del Real Madrid. La notizia, diffusa da El Chiringuito ieri, è stata ripresa anche da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna.

Discorso diverso invece per Fabian Ruiz e qui influisce il fatto che è congelata una trattativa di rinnovo (attuale scadenza 2023) e dunque anche se lo spagnolo è stato preso per 30 milioni – tra l’altro il Napoli è stato condannato dalla Fifa a pagare al Betis un premio di ulteriore 1,4 milioni – e sul mercato il valore potrebbe anche raddoppiarsi, la scadenza relativamente breve fa calare la valutazione. Ma il ragazzo è assai apprezzato e non è un caso che proprio da Madrid ieri rimbalzano voci dell’interessamento del Real, con Ancelotti che spinge, dopo averlo voluto tre anni fa al Napoli.