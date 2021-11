El Pais: “La cessione di Vlahovic a gennaio dirà a tutti chi comanda nel business del calcio”

“Il trasferimento gratuito ha gravi conseguenze finanziarie per quasi tutti. Una tecnica che la Juventus ha sfruttato per un po'”

El Pais “scopre” il mercato a parametro zero, il nuovo trend dell’economia del calcio. Daniel Verdù parla del ‘caso’ Vlahovic, “fiore all’occhiello della Fiorentina rinnovata che sabato ha perso 1-0 contro la Juventus” i cui tifosi “non dovranno nemmeno aspettare giugno. Di fronte al terrore di non guadagnare nemmeno un euro, mangerà sicuramente il torrone in un’altra città”.

Per El Pais nelle aziende “non è più nemmeno chiaro chi comanda”. “Un giocatore come Dembélé può finire per lasciare gratis il Barça dopo essere costato non si sa quanto e aver passato metà del tempo infortunato. Tutto si muove all’insegna di “mostrami i soldi!”, dal film Jerry Maguire. La pandemia, secondo un rapporto Deloitte, ha esacerbato il fenomeno. E l’elenco degli svincolati dello scorso anno aveva Messi, Donnarumma, Alaba, Ramos, Wijnaldum, Depay, Agüero. Quest’estate ci saranno Pogba, Mbappé, Insigne o Kessie”.

Verdù nella sua rubrica si occupa della Serie A e la usa per spiegare il fenomeno: “Il trasferimento gratuito ha gravi conseguenze finanziarie per quasi tutti. Una tecnica che la Juventus ha sfruttato per un po’. I club vengono decapitalizzati a favore degli agenti: i soldi per comprare giocatori escono dal circuito e vanno sui conti nei paradisi fiscali delle società di gestione sportiva. Se il calciatore non rende diventa una risorsa tossica per i bilanci del club”.

E dunque Vlahovic: “Ha il diritto di giocare per un club più grande – a quanto pare ha rifiutato l’Arsenal, nonostante offrisse quello che voleva la Fiorentina – ma la situazione ha creato tensione con il presidente, che gli ha fatto un’offerta che lo avrebbe reso il giocatore più pagato nella storia viola e non l’ha nemmeno presa in considerazione. Il serbo se ne andrà e la sua vendita ricorderà di nuovo al calcio chi è ora a capo di questo business“.