Corsport: Maresca non è adatto ad arbitrare certe partite, lo ha dimostrato nella sua carriera

Fu sospeso da Farina che stravedeva per lui. Poi ci hanno provato Messina Rizzoli e ora Rocchi, tutti irrimediabilmente delusi

Il Corriere dello Sport ricorda che la pessima gestione arbitrale di Maresca – per cui sarà fermato da Rizzoli – era ampiamente prevedibile visti i precedenti. Maresca non riesce ad avere le partite in pugno.

E se lo fai in Inter-Atalanta prima (8 ammoniti, gara letta malissimo) e lo rifai in Parma-Monza (8 gialli e un rosso), le avvisaglie della tempesta perfetta ci sono tutte. (…) È un arbitro irrimediabilmente non adatto a certe partite, a certe latitudini. Perché non è da domenica che Maresca combina guai simili. Il compianto Stefano Farina, che stravedeva per lui, aveva nei suoi confronti un rapporto di amore (arbitralmente parlando) e odio, lo sospese l’anno della promozione (tre settimane circa “non ufficiali”) per poi proporlo per il salto in serie A. Dopo ci hanno provato in tanti, da PoiMessina (un anno) a Rizzoli (dal 2017-2018 fino allo scorso anno) e adesso Rocchi. Tutti con la voglia (o presunzione?) di volerlo cambiare, perché ha (avrebbe) lampi da arbitro. Tutti, irrimediabilmente, delusi.