CorSport: Joao Pedro in azzurro, occorre la richiesta espressa dell’attaccante alla Federcalcio mondiale

Il Corriere dello Sport fa il punto su Joao Pedro in Nazionale, quella italiana di Mancini. Innanzitutto non basterà la doppia cittadinanza, scrive.

“Il passo fondamentale per diventare azzurrabile, come da normativa in materia, sarà quello di compilare una lettera-questionario autografata indirizzata alla Federcalcio mondiale in cui dovrà manifestare la sua volontà di rinunciare a questo vincolo per essere associato alla Figc, spiegandone i motivi (anche personali)”.