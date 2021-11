Cies: Anguissa e Nandez unici in Serie A ad avere oltre il 70% di dribbling riusciti  

Leao dribbla di più, ma la percentuale di riuscita è del 67%. A livello mondiale, il miglior dribblatore è Adama Traoré, del Wolverhampton

Per il Cies, il miglior dribblatore della Serie A è Rafael Leao, del Milan. Il Centro ha stilato la classifica dei migliori dribblatori al mondo, considerando i calciatori dei 33 campionati più importanti: nella graduatoria sono inseriti solo quelli che, prima dell’ultimo weekend, hanno provato almeno 40 dribbling nella stagione. I parametri scelti sono la percentuale di dribbling riusciti rispetto a quelli tentati e il numero medio di dribbling completati ogni 100 minuti. Insomma, chi punta a questa classifica deve provarci spesso e quasi sempre riuscirci.

Per quanto riguarda la Serie A, il portoghese del Milan stacca tutti con un bel 7,10 di indice, seguito da Jeremie Boga, del Sassuolo, a 5,80. Terzo sul podio il cagliaritano Nahitan Nandez (5,36).

Nella top 10 del nostro campionato c’è solo un italiano: il romanista Nicolò Zaniolo, nono. Milan e Sassuolo sono le uniche due squadre a essere rappresentate con due giocatori ciascuna grazie anche ad Alexis Saelemaekers (8°) e Filip Djuricic, 10°.

L’indice preso in considerazione dal Cies è composto da più fattori. La Gazzetta dello Sport sottolinea come, prendendo in considerazione la percentuale di dribbling riusciti, Leao non è comunque il migliore della Serie A. Meglio di lui, infatti, con il suo 67%, ci sono Anguissa e Nandez, rispettivamente del Napoli e del Cagliari.

“Leao è quarto nella percentuale di dribbling riusciti (ma ne prova moltissimi) con il suo 67%, dietro proprio al compagno di squadra belga. Sopra al 70% ci sono solamente il mediano camerunense del Napoli e il centrocampista uruguaiano del Cagliari, Anguissa e Nandez”.

A livello mondiale, il miglior dribblatore è Adama Traoré, del Wolverhampton: il suo indice è 11,24, cioè oltre un punto e mezzo meglio di chiunque altro con un eccellente 78,9% di riuscita nei dribbling. Insieme a lui sul podio l’argentino Nahuel Lujan dell’Universidad de Chile e il nigeriano Chidera Ejuke del Cska Mosca, che ne provano moltissimi, ma con meno efficacia.