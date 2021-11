Calcio e Finanza: la Roma “strappa” al Napoli Serena Salvione

Artefice, per il Napoli, di partnership come quelle con Amazon, Socios e Konami. È stata scelta dai Friedkin in persona

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, la Roma ha “scippato” al Napoli il direttore commerciale. Si tratta di Serena Salvione, che, al Napoli da settembre del 2016, ha siglato diverse partnership per conto del club di De Laurentiis, tra cui l’accordo con Amazon per lo sponsor di manica, quello con Socios per il Fan Token del Napoli e quello con Konami per il centro sportivo di Castel Volturno.

“Salvione è stata scelta direttamente dai Friedkin in persona e dal nuovo amministratore delegato Pietro Berardi, che si è legato al club recentemente. La donna ha rassegnato le dimissioni nei giorni scorsi e a breve inizierà la sua nuova avventura”.

La Roma sarà la sua terza esperienza in un club italiano dopo Napoli e Juventus (dal 2007 al 2012).