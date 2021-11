Bonucci: «Se Jorginho mi avesse chiesto di tirare il rigore contro la Svizzera lo avrei fatto»

Il CorSport: “malgrado a tutti piaccia la poesia, alla fine il calcio è pedestre e da questi particolari si giudica un giocatore”

Lazio-Juventus è stata decisa da due rigori per la Juventus realizzati da Leonardo Bonucci. Freddo e impassibile dal dischetto per ben due volte, ha portato la squadra bianconera alla vittoria. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, si è candidato indirettamente per tirarli anche con la maglia della Nazionale.

«Una settimana fa il rigorista era Jorginho ed è giusto che abbia tirato lui. Se me l’avesse chiesto, comunque, non avrei avuto problemi a prendere il suo posto».

Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma commenta:

“Come non li ha avuti con la Lazio, uno di qua e uno di là. Perché, malgrado a tutti piaccia la poesia, alla fine il calcio è pedestre, in tutti i sensi, e da questi particolari si giudica un giocatore, soprattutto se sono i rigori di Bonucci quelli con cui la Juve vince una partita importante come questa, contro la Lazio, contro Maurizio Sarri per i tifosi sempre nemico, come se sulla panca bianconera manco ci fosse stato, manco avesse vinto lo scudetto, come è accaduto”.