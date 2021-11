Biglietti Inter-Napoli, ufficialmente vietata la vendita ai residenti in Campania

Il Napoli ha diffuso sul proprio sito ufficiale un comunicato con tutte le informazioni relative ai biglietti per la partita di San Siro contro l’Inter. Confermato: è vietata la vendita ai residenti in Campania.

Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A in programma domenica 21 novembre alle ore 18 allo Stadio Meazza di San Siro.

I tagliandi saranno in vendita sul Circuito Vivaticket al prezzo di 20,00€

Il settore dedicato al Settore Ospiti è il terzo anello BLU.

Come da determina n°22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita è vietata ai residenti nella Regione Campania.

I cancelli dello Stadio apriranno alle ore 15:30.

L’ingresso dedicato ai tifosi del NAPOLI (non residenti in Campania) è il gate 10.

Si ricorda che all’ingresso verranno controllati il GREEN PASS, il Documento in corso di validità e il biglietto.

Si consiglia di comprare anticipatamente il pass parcheggio possibile solo on-line, di seguito link:

https://www.parkforfun.com/it/ park/parcheggio-inter-san- siro?park_id=172&event_id=1187

A questi link, le informazioni utili per accedere allo stadio Meazza:

https://www.inter.it/it/fpc/ entrare-allo-stadio-green-pass

https://www.inter.it/it/ stadio/regolamento-codice- condotta-stadio