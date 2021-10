Zazzaroni: Napoli sembra non credere al Napoli di Spalletti

Il direttore del Corsport: alla crescita del Napoli non corrisponde la giusta risposta della città, si registra un evidente difetto di partecipazione

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni tesse l’elogio del Napoli di Spalletti, della pazienza e della calma che trasmette, del gioco di Fabian Ruiz, e poi però aggiunge, a proposito del basso numero di spettatori allo stadio:

Per qualche strana ragione alla crescita del Napoli non corrisponde la giusta risposta della città: si registra un evidente difetto di partecipazione ed è un fatto curioso e sorprendente, trattandosi di una delle tifoserie più appassionate al mondo.

Napoli sembra non crederci, dunque. O non del tutto. Si avverte infatti un insolito profumo di cambiamento che il duello-scudetto col Milan e il vantaggio accumulato sulle avversarie avrebbero già dovuto trasformare in un altro profumo, quello del sogno.