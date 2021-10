Torino, seduta di scarico per Rincon e Sanabria

I due giocatori sono gli ultimi rientrati dagli impegni con le nazionali. Domani in programma la rifinitura cui seguirà l’annuncio dei convocati

Allenamento pomeridiano, al Filadelfia, per il Torino. Dopo l’attivazione muscolare in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica di preparazione al match di domani contro il Napoli (calcio d’inizio ore 18 allo stadio Maradona).

Per Rincon e Sanabria, rientrati dopo gli impegni con le rispettive nazionali, seduta di scarico con lavoro defaticante. Domani in programma la rifinitura cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati per il match.